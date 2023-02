¿Wappin? Post-Carnival Friday / Viernes Poscarnaval

Mad Professor at Goa Sunsplash 2018. Cropped from a Wikimedia photo by Alexey Komarov.

La música NUNCA se acaba

The music NEVER ends

Mon Laferte – Festival del Huaso de Olmue 2023

https://youtu.be/-hGqyeg3Dbo

Aisha & Mad Professor – Sunshine Reggae Festival 2018

https://youtu.be/gRc2bfQiDaU

Gato Barbieri & Carlos Santana – Europa & Samba Pa’ Ti

https://youtu.be/RVGMMUglVC4

Howlin’ Wolf – Live in Chicago 1969

https://youtu.be/WSVqqWUd5dU

Rubén Blades & Jerry Garcia – Muevete

https://youtu.be/ZWfYew3s_Nw

Chaka Khan – Live 2021

https://youtu.be/gFUTB_7U0zg

Hello Seahorse! – Sessiones Prodigy

https://youtu.be/qszTY_7XN2c

