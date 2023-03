Fundación Iguales, Cobardía judicial

Rechazando a la dignidad

por la Fundación Iguales

La Corte Suprema de Panamá ha cobardemente fallado contrario a derecho, negando que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo es un #derechohumano. Rechazando el reconocimiento a la dignidad de parejas del mismo sexo y su derecho a formar una familia.

Siendo una burla en el día internacional de la no discriminación. Es una demora, ya que el Sistema Interamericano dictaminó es un derecho. La lucha por la #igualdad puede ser un largo camino, en el que no claudicaremos.

Si bien luego de más de 6 años, no hemos recibido justicia, esto es solo un tropiezo en el camino a la igualdad de personas #LGBT. Panamá tendrá que justificar su discriminación frente a la comunidad internacional y la Corte Interamericana.

