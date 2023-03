¿Los MAGAs de Miami? ¿U otras personas? / Miami MAGAs or someone else?

A finales de septiembre del año pasado Eric Jackson, un demócrata activo además de editor de The Panama News, publicó esta noticia, un artículo de AP que salió en una filial local en español de la cadena Telemundo. Era la temporada de la campaña electoral de mitad de mandato, sobre algo que los demócratas estaban intentando hacer para ganarse el apoyo de los votantes hispanos en Florida. Resultó que los republicanos ganaron a lo grande, especialmente entre los cubanoamericanos, el año pasado en el sur de Florida. Pero Jackson, superviviente de la violencia con armas de fuego, pensó que la táctica de campaña era lo suficientemente notable como para publicarla en L@s Demócratas, una página de Facebook que está principalmente en español y cuyo objetivo es movilizar el apoyo a los demócratas. Jackson creó la página varios años antes, y la dirige.

In late September of last year Eric Jackson, an active Democrat as well as the editor of The Panama News, posted this news story, an AP article that ran on a local Spanish-language affiliate of the Telemundo network. It was midterm election campaign season, about something that Democrats were trying to do to gain Hispanic voters’ support in Florida. As it turned out, the Republicans won big, especially among the Cuban-Americans, last year in South Florida. But Jackson, a survivor of firearms violence thought that the campaign tactic was noteworthy enough to post on L@s Demócratas, a Facebook page that’s primarily in Spanish and aimed at mobilizing support for Democrats. Jackson created the page several years earlier, and runs it.

El 18 de marzo, casi seis meses después, Facebook comunicó que bloqueaba la publicación porque era spam, es decir, una publicación en la página de otra persona que no es relevante para el contenido y el propósito de esa página. On March 18, nearly six months later, Facebook said that it was blocking the post because it was spam — a post on someone else’s page that’s not relevant to the content and purpose of that page.

Vea en Facebook en https://www.facebook.com/LasyLosDems

El Sr. Zuckerberg, quien dijo que votaría por los republicanos el año pasado, pretende conocer y dictar el contenido de una página de los demócratas, para los demócratas, ¿qué tiene que ver con los mensajes demócratas durante una campaña electoral? ¿O ordenó la creación de un algoritmo para decir eso?

Probablemente nada tan personal.

Lo más probable es que su empresa se inclinó ante una serie de quejas de los republicanos de Miami, ya sabes, la organización local que tiene a los Proud Boys, contra L@s Demócratas y contra Eric Jackson. Esta vez, Facebook advirtió sobre las prohibiciones en la sombra, que parecen haber estado vigentes durante bastante tiempo.

¿El INCIDENTE ANTERIOR? Un sargento del Ejército de EEUU, Humberto Arango, de Coral Gables, entró en un grupo de Facebook en el que Eric Jackson publicó un artículo sobre los problemas de Ricardo Martinelli, dada una declaración severa de la administración Biden de que el tipo es un ladrón y los problemas legales del ex presidente panameño aquí. sargento Arango comenzó con esta diatriba racista sobre que él es un “verdadero panameño” y Eric Jackson no lo es, defendió a Martinelli, hizo comentarios homofóbicos y amenazó con represalias no especificadas contra Jackson.

Imagínese si Jackson corriera ese tipo de diatriba contra cualquier ciudadano estadounidense de ascendencia latinoamericana. Probablemente habría una próxima prohibición por razón de discursos de odio.

¿Quien que cuando donde? El editor tiene sus sospechas, pero no pruebas sólidas.

~ ~

Mr. Zuckerberg, who said he was voting Republican last year, purports to know and dictate the contents of a page by Democrats, for Democrats, what’s germane to Democratic messaging during an election campaign? Or he ordered the creation of an algorithm to say that?

Probably nothing that personal. It’s more likely that his company bowed to a series of complaints from Miami Republicans — you know, the local organization that has the Proud Boys in it — against L@s Demócratas and against Eric Jackson. This time Facebook warned of shadow bans — which seem to have been in effect for quite some time.

The PREVIOUS INCIDENT? A US Army Sergeant Humberto Arango, of Coral Gables, came into a Facebook group in which Eric Jackson posted an article about Ricardo Martinelli’s woes, given a stern Biden administration declaration that the guy’s a crook and the former Panamanian president’s legal problems here. Sgt. Arango started in with this racist screed about he´s a “real Panamanian” and Eric Jackson is not, defended Martinelli, made homophobic comments and threatened unspecified retribution against Jackson.

Imagine if Jackson ran that sort of a screed against any US citizen of Latin American heritage. There would likely be a hate speech ban forthcoming.

Who, what, when, where? The editor has his suspicions, but no solid proofs.

