FAE: Las argentinas vienen

Confirmada participación de Argentina en el FAE 23

por Roberto Enrique King

El 12° Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2023) presentará a partir del 15 de mayo una selección de lo mejor del teatro y la danza contemporánea del mundo durante una semana en nuestra ciudad, con espectáculos que ya se encuentran confirmados o en proceso de confirmación, como es el caso de la producción de Argentina, UNA, que pronto podremos apreciar acá luego de exitosa temporada en Buenos Aires, junto a otros montajes de Brasil, Colombia, Chile, España, México y Panamá, entre otros.

UNA, está basada en la novela Uno, ninguno y cien mil, sobre la descomposición de la personalidad, escrita por el Premio Nobel italiano Luigi Pirandello, es dirigida por el también italiano Giampaolo Sama y protagonizada por la muy destacada actriz argentina, Miriam Odorico, ampliamente reconocida en las tablas sureñas y que fuera aplaudida aquí en el FAE 2008 en la aclamada La omisión de la familia Coleman, de la compañía Timbre 4 y Claudio Tolcachir. La presentación aquí de esta notable obra se dará gracias a los auspicios de la Embajada de Italia en nuestro país.

Los boletos para disfrutar de esta gran fiesta escénica están disponibles desde ya en Tustiquetes.com, con una oferta muy especial llamada 2x1Misterioso, que da la oportunidad de asegurar entradas a dos obras internacionales por el precio de una, a ciegas, es decir, sin saber cuáles son, hasta que se anuncie la programación oficial completa. Para mayor información estar atentos a las redes sociales FAE Panama en Facebook, Twitter e Instagram y a la web www.faepanama.org El festival cuenta con los auspicios principales de MiCultura y el GECU de la Universidad de Panamá.

