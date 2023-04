Holy Week water protests / Protestas de Semana Santa por el agua

Protesters block the Pan-American Highway in Panama Oeste over prolonged and frequents water outages in many parts of La Chorrera and Arraijan. Photo from the SUNTRACS Twitter feed.

Manifestantes bloquean la Carretera Panamericana en Panamá Oeste por prolongados y frecuentes cortes de agua en muchas partes de La Chorrera y Arraiján. Foto de la cuenta de Twitter de SUNTRACS.

Residents block Holy Week traffic, ACP steps in to inflame the situation

Residentes bloquean el tráfico de Semana Santa, interviene la ACP para inflamar

by / por Eric Jackson

The end of dry season is often a time for water problems in Panama’s Dry Arc, and this is one of those times. This has been a special problem in the working class residential tracts of Panama Oeste, which over many years were allowed to be built without regard to such basic things as utility services. So this Holy Week Panama finds its main drag blocked by Chorrera and Arraijan residents who are without water. The roadblock protest is a normal if annoying part of Panamanian political culture — but try to explain that to a driver waiting out a three-hour delay going from Panama City to Coronado, for example.

El final de la estación seca es a menudo un momento de problemas de agua en el Arco Seco de Panamá, y este es uno de esos momentos. Este ha sido un problema especial en las zonas residenciales de clase trabajadora de Panamá Oeste, a las que durante muchos años se les permitió construir sin tener en cuenta cosas tan básicas como los servicios públicos. Así que esta Semana Santa Panamá encuentra su calle principal bloqueada por gente de La Chorrera y Arraiján quienes se encuentran sin agua. La protesta de bloqueo de carreteras es una parte normal, aunque molesta, de la cultura política panameña, pero trata de explicárselo a un conductor que espera un retraso de tres horas al ir de la ciudad de Panamá a Coronado, por ejemplo.



The Panama Canal Authority (ACP), which was given expanded power over Panamanian water policy during the Martinelli administration, issued an April 3 press release with news that their main brains may have thought would reassure the protesters. Relief is on the way, people were told — IN ABOUT FOUR YEARS.

The residents are not amused. We shall see how the protests and the interventions of the riot squad progress over the next few days.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a la que se le otorgó mayor poder sobre la política de aguas panameñas durante la administración de Martinelli, emitió un comunicado de prensa el 3 de abril con noticias que sus principales cerebros podrían haber pensado que tranquilizarían a los manifestantes. El alivio está en camino, se le dijo a la gente — EN UNOS CUATRO AÑOS.

Los moedores no se divierten. Veremos cómo evolucionan las protestas y las intervenciones antidisturbios en los próximos días.

