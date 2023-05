Concluye el FAE mañana el sábado 20

El FAE 2023 cerrará el sábado con evento en la Plaza Catedral

por Roberto Enrique King

ra llegar a la mayor cantidad de público posible el 12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FAE Panamá 2023), se trasladará a la calle también en esta edición, con una programación para toda la familia a través de su segmento “El FAE al aire libre”, como despedida de sus actividades, en un evento gratuito que se tomará espacios de la parte vieja de la ciudad, incluyendo Santa Ana y San Felipe, este sábado 20, en horas de la tarde.

Esta gran actividad de cierre se iniciará con un desfile artístico que saldrá del Centro Cultural La Manzana en Santa Ana, y recorrerá las calles aledañas para llegar a la plaza Catedral, donde se llevará a cabo, a partir de las 5 de la tarde, un programa de presentaciones que incluirá la participación de los artistas nacionales Aries Academy, los magos Monti y Austin, Artes Escénicas Colonenses, Libellula Hoops, Circo Arácnido, Plataforma de Danza Panamá y los internacionales Avenida Circo (Argentina) y +O- Circo (Venezuela).

El evento se complementará con una feria artesanal y una oferta de productos gastronómicos elaborados por las conocidas cocineras de Sabores del Barrio, por lo que será una gran oportunidad especialmente para niños y familiares de áreas colindantes con el Casco Antiguo, que no han tenido oportunidad de asistir a las obras de teatro y danza presentadas durante la semana en los distintos teatros de la capital y un aporte del festival a contribuir a la democratización del arte y la cultura en nuestra ciudad. Mas informaciones en www.faepanama.org

