¿Wappin? Covers and tributes / Versiones y homenajes

Bessie Smith, from the Bettmann Archives.

It’s creative work, but all music is derivative.

Es trabajo creativo, pero toda la música es derivada.

Monalisa y Rodrigo – Lejos de Ti

Willie Nelson & Bob Dylan – Pancho and Lefty

The Corrs – Little Wing

Jimi Hendrix – All Along The Watchtower

The Beatles – Roll Over Beethoven

McCall Brothers Band – Crossroads (Robert Johnson Tribute)

María Lavalle – Los ejes de mi carreta

Valerie Wellilngton – Wasted Life Blues

Rubén Blades – La Rosa de os Vientos

Lady Gaga & Sting – Stand By Me

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito

