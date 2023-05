¿Wappin? Music for a full work day / Música para una jornada laboral completa

Kurt Elling and band on International Jazz Day.

Melodías para volver al trabajo

Back to work tunes

Harry Belafonte in Ravensburg, Germany 1988

https://youtu.be/_ddH9eQ06Ag

Ruben Blades y Seis del Solar – Concierto Todos Vuelven

https://youtu.be/GToCmiNfPH0

Björk at Coachella 2023

https://youtu.be/FldIKb0oqs4

Concierto Dia del Son Cubano

https://youtu.be/d_siG4dY6qs

David Gilmour – Live in Gdańsk 2006

https://youtu.be/XkQp5L4h1Vg

Rosalía – Lollapalooza Chile 2023

https://youtu.be/W3H-HUlB_tc

Herbie Hancock et al – International Jazz Day 2023

https://www.youtube.com/live/w5fpnf2htQo

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~