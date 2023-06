¿Wappin? Viernes Cultural / Cultural Friday

Idania Dowman and her band cover Coltrane in 2020.

Mostly recorded live

En su mayoría grabados en directo

Melissa Aldana – Bremen 2022

https://youtu.be/mRfFs8AauGk

Stevie Ray Vaughn – Live at Montreaux

https://youtu.be/Tw6ft2UaSQI

Larissa Liveir – Wicked Game

https://youtu.be/2e-LyJcxhsI

Joshue Ashby at La Trama 2018

https://youtu.be/wdxYjFgomoc

Alicia Keys – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/uwUt1fVLb3E

Los Nietos del Jazz – Santa Ana 2022

https://youtu.be/W_tFlUHUPl0

Ellie Goulding – Burn

https://youtu.be/CGyEd0aKWZE

Unknown Mortal Orchestra – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/1Wg2huulil4

Idania Dowman – New Year Concert 2021

https://youtu.be/o2APfAH-v1o

