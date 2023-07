ICARO 2023: Cine panameño sobre nuestros sueños y pesadillas

Todos nuestros sueños, la totalidad de nuestra cultura, todo lo interesante sobre nosotros, estas cosas no son necesariamente bonitas. Incluso cuando se convierten en películas bellas, poderosas y socialmente conmovedoras.

19 filmes panameños inscritos al Festival Icaro Internacional de Guatemala

por GECU

Un total de 19 producciones panameñas entre cortos y largometrajes, tanto documentales como de ficción, fueron inscritas para participar en la Sección Centroamericana del Festival Internacional de Cine Icaro, el encuentro fílmico con mayor trayectoria en el ámbito de la región, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 2 de diciembre de este año en su sede, la ciudad de Guatemala.

Estas películas serán visionadas y evaluadas por un jurado de cineastas de nuestro medio, quienes escogerán hasta 10 producciones que nos representarán en el prestigioso evento cinematográfico y que formarán parte también de la programación del 16 FESTIVAL DE CINE ICARO PANAMÁ 2023, a desarrollarse del 25 al 30 de septiembre en ciudad capital y del 2 al 6 de octubre en David, Puerto Armuelles y Changuinola, junto a una selección de las mejores producciones centroamericanas y extranjeras que fueron premiadas en la anterior versión del Icaro Internacional.

El ICARO PANAMÁ es una producción conjunta del GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE), los auspicios de DICINE del Ministerio de Cultura y la colaboración de Casa Comal de Guatemala. Para más información llamar al 523-5402 o escribir a cine.universitario@up.ac.pa

De “La Pesadilla.”

