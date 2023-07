¿Wappin? A perhaps indecent offer / Una oferta, quizás indecente

Mick Jagger sings during Rolling Stones concert in London in 2018. He just celebrated his 80th birthday. Wikimedia photo by / foto por Raph_P.

La lista de reproducción de este viernes

This Friday’s playlist

The Rolling Stones – Austin 2006 concert

https://youtu.be/boeEcc6hirk

Dorothy Donegan – Rhapsody in Blue & The Man I Love

https://youtu.be/CkH5LAaGf0E

Rita Marley – One Draw

https://youtu.be/EjntaGtjyuI

Joshue Ashby & C3 Project – Colón Seguirá

https://youtu.be/u4t_uOzc-84

Sinéad O’Connnor – Live in Belgium 2014

https://youtu.be/6u4p_fbY5V4

Melissa Aldana Quartet – Radio Bremen 2022

https://youtu.be/mRfFs8AauGk

Alice Sara Ott – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/-XppUz4SkLk

Sech – Relación

https://youtu.be/c6D8v6DhKc4

Gigi Saldaña – Fugaz

https://youtu.be/3UOya6gufRg

Romeo Santos – Propuesta Indecente

https://youtu.be/QFs3PIZb3js

Rita Marley’s Friends – Birthday Tribute Concert 2022

https://youtu.be/YdvfoFN1PLE

