En la capital el viernes por la noche: resistir los violentos delitos de odio

Protesta y vigilia solidaria en contra de

la violencia transfóbica y homofóbica

por Ricardo Beteta Bond

La sociedad panameña se ha resistido historicamente a aceptar que en nuestro país hay problemas serios de estigma y discriminación por orientación sexual e identidad de género. En los medios de comunicación somos utilizados para crear morbo, dibujandonos como débiles mentales, depravados y de poco fiar. Los hombres gay y mujeres Trans somos particularmente vulnerables y la razón es el machismo y el patriarcado.

Nos urge documentar, evidenciar y denunciar la violencia hacia nuestra población. El homicidio del joven Moises el 11 de agosto en Rio Abajo, y ahora la brutal golpiza a Estrella el 15 de este mismo mes en Punta Paitilla. No podemos seguir quedándonos callados ante la violencia, sea de quien sea, inclusive dentro de nuestra propia comunidad.

Te esperamos para denunciar la violencia machista, este viernes 18 de agosto en el Centro de Orientación San Juan Pablo II, Calle 32 entre la avenida Cuba y la Justo Arosemena, a las 6pm para una vigilia y después haremos una romería por la acera hasta el Hospital Santo Tomás, donde Estrella sigue luchando por su vida.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.