“The indictment” (among others) / “El acta de acusación” (entre otros)

Crowd of Trump supporters marching on the US Capitol on 6 January 2021, ultimately leading the building being breached and several deaths. Wikimedia photo by TapTheForwardAssist.

Multitud de partidarios de Trump marchando en el Capitolio del EEUU el 6 de enero de 2021, lo que finalmente provocó la violación del edificio y varias muertes. Foto de Wikimedia por TapTheForwardAssist.

“These claims were false, and the Defendant knew that they were false”

“Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas”

Read the whole indictment (in English and in PDF format) HERE .

Desde España (RTVE)

¿Promete perdonarlos por esto y por más crímenes que puedan cometer si vuelve a ser presidente? Ficha del FBI.

Is he promising to pardon them for this, and for more crimes that they might commit if he becomes president again? FBI poster.

