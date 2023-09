¿Wappin? A certain sophistication / Una cierta sofisticación

Hiromi Uehara in Warsaw, 2007. Wikimedia photo by Robert Drózd .

Jazz, etc.

Los Nietos de Jazz – Sesiones Studio 20

https://youtu.be/fZshukpSLko?si=oWbf6M89SfujXS7w

Melissa Aldana Quartet – Jazzhead 2022

https://youtu.be/mRfFs8AauGk?si=lipnq86GdcSjjEhC

Sly & Robbie – Live at the Boiler Room in London

https://youtu.be/yaKvXTpMn0E?si=_TpM8pS900hn9NvS

Alice Coltrane – Song of the Underground Railroad

https://youtu.be/U5WHDcOk1hI?si=yuQISTFUAwBiQixm

Hiromi – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/pnISpahN2dM?si=9m4kESpuYSDQWMiX

Sarah Vaughan – Berliner Jazzstage 1969

https://youtu.be/8RP_stm0ErA?si=qRO3bor9GVmPe7wj

Prince – Jazz Funk Sessions 1977

https://youtu.be/cOc2MzvqbN0?si=6HycB7UrPNERpS-9

Mutabaruka, Mad Professor & The Robotiks – Rototom Sunsplash 2023

https://www.youtube.com/live/aWuk2d27txk?si=RPcwiUtAPaaf8Nzw

Nao Yoshioka – Tokyo Funk Sessions 2022

https://youtu.be/nQufZEijRmc?si=yC0rejm9OTRlMMj2

