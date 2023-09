¿Wappin? Diciendo cosas subversivas con sus pies

Do they let you wear these in a Panamanian government office?

¿Te dejan llevar estos en una oficina del gobierno panameño? Es viernes – ¿Cómo estás calzada?

It’s Friday – how are YOU shod?

Sofía Valdés — XPoNential Music Festival 2021

https://youtu.be/OuEwnIwC09s?si=I3cu0l-jd79JLP-z

Inti Illimani – El país que soñamos

https://youtu.be/vBuAbQ20ONY?si=2SrHUXkKcwHllGzJ

Randy Weston – With These Hands

https://youtu.be/K-MLAUP81mM?si=iz1qwFtxgp92-lH

Shakira – Hips Don’t Lie / Objección

https://youtu.be/zAxmn4ihqNg?si=P7L7glc7SmuihTMi

Mon Laferte & Enrique Bunbury – Mi Buen Amor

https://youtu.be/j2mUO4QElWE?si=uLs265hZTlFHzSGC

Mahalia Jackson – Live in London 1964

https://youtu.be/7_jGkJg0OFw?si=jHIpzCUH8R1ZOvgO

The Earls – Remember Then

https://youtu.be/4SAMTRHgNGQ?si=hCHRupoCQ2V-KmgW

Los Mozambiques – El Niño y El Perro

https://youtu.be/3CZiavWtv6Y?si=PYQhNujH1ZbpZrpj

Sippie Wallace – Trouble Everywhere I Roam

https://youtu.be/dIC7ZrzQjJQ?si=0Rctrr0VqMiAIKAK

The Berkeley Symphony Orchestra – Frank Zappa’s Sinister Footwear

https://youtu.be/PT0GSsllWYg?si=EC-MvLsknQxOvVFX

Tracy Chapman – Across the Lines

https://youtu.be/fEHXyFmdVeI?si=IRDuSgrOLGBoG_5b

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~