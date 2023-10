¿Wappin? Halloween Special / Especial Noche de Brujas

They’re playing our song!

You Gwine Die

Vas a morir

Alice Cooper – I Love The Dead

https://youtu.be/d0n8stu14BI?si=o2DMZZtZaDR6flGB

Calle Arriba Las Tablas 1995 – La Tulivieja

https://youtu.be/WPSeRm8uLZs?si=3JcAs8XLgBsUykDU

Iggy Pop – Live in San Francisco 1981

https://youtu.be/kXRRVmUDv1c?si=IBUbYT916s3sHctS

Marianne Faithfull – Witches Song

https://youtu.be/4JMSjfrUzPE?si=HSLg8s-IYFIWOEoH

Peter Tosh – Vampire

https://youtu.be/RfE0rFuvHBU?si=v3x_kbUMLisp2gnG

Grace Slick & Paul Kantner – When I Was a Boy I Watched the Wolves

https://youtu.be/SXOe_rbN-nI?si=9dJO_6jCg1bmD6zP

Shakira – Loba

https://youtu.be/arU4hL_lwW4?si=GglBQMeXGQEAvCa_

Of Monsters & Men – Dirty Paws

https://youtu.be/ot5yYrGyLg4?si=Qa1tc5sTEsfbQCF-

X – Live at Rock the Garden

https://youtu.be/_xVDWthRCc8?si=OngaU2h3TeByU70z

Niagara Detroit – Dark Carnival 2019

https://youtu.be/UGJr4OEZ7TY?si=osdtOch6MgojidSy

Héroes del Silencio – Maldito Duende

https://youtu.be/bd0inepDo6A?si=sFoAKnfICTO2Ua8D

