¿Wappin? Madrugada en octubre / October wee hours

A ferocious news kitten stands guard.

Una gatita noticiera se mantiene en guardia.

Sometimes October can get that way

A veces octubre puede ser así

Rolling Stones, Lady Gaga & Stevie Wonder – Sweet Sounds of Heaven

https://youtu.be/JnKG00M87e0?si=BtPYIg2KTG2LFWuc

Celia Cruz & Tito Puente – Bemba colora

https://youtu.be/z9bURGgUA5M?si=9aoI8kaIG3B5mAzm

Taylor Swift – Cruel Summer

https://youtu.be/xB-RZqcoIgo?si=3CcvVT0YecDUUZ5s

Pink Floyd – The Final Cut

https://youtu.be/gFDlTx33LCM?si=oCcn9T-KQ1BNcT0e

Third World – Live at the Uprising Festival 2019

https://youtu.be/OYJwxdNEHBY?si=Y27jX-3HX12POK8i

Carla Morrison – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/aKWV7b3j5P0?si=UIuGuGBOXJuJobbx

iLe & Ivy Queen – Algo Bonito

https://youtu.be/cglgGAMD5-g?si=_EGU0EVmH3yX1n3Y

Samy y Sandra Sandoval – La Va A Dejar

https://youtu.be/-Eidk7YVjww?si=whdqHSoUyaOo_WBi

Andrés Calamaro & Mon Laferte – Tantas Veces

https://youtu.be/WFb1Qxor1YM?si=l5ocfRyMeuJVJ7Xn

Townes Van Zandt – Pancho & Lefty

https://youtu.be/m9trdd3kFwc?si=XW8NA3XdnjYDHfcl

Alanis Morissette – Live at the Fuji Rock Festival 2023

https://youtu.be/v-T1Z6FG69I?si=-NhR3wjn-rVT6Njv

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.