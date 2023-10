¿Wappin? Troubled times music / Música de tiempos difíciles

Let Panamanians not wish this on anyone else

Que los panameños no le deseen esto a nadie más

¿Escuchas para recordar o para olvidar?

Do you listen to remember, or to forget?

Boney M – Rivers of Babylon

https://youtu.be/c5cR82JPxQY?si=y6XZwNnIsFljpJto

Pink Floyd – The Gunner’s Dream

https://youtu.be/_ANUnARDUu4?si=w_D1kz3qCWyfUbGh

Holly Near – No More Genocide

https://youtu.be/mHa-tVI1pCU?si=cvP-_GyhiRJpLhAS

Olga Tañon en Concierto Paz Sin Fronteras

https://youtu.be/M_cROC5v8oc?si=k-ysWQSaJQ_8gwsK

Carlos Vives – La Historia

https://youtu.be/kc3luiNzwnA?si=KFuybizyJuMOHwc-

Bad Bunny – Nadie Sabe

https://youtu.be/qWL7Iy7jhKc?si=dM3BvA-9GSfYbDWk

Any Tovar – Mil Primaveras

https://youtu.be/eLLcHRK7OKw?si=xg5Ww4VheQlAPfxz

Julieta Venegas – Limón y Sal

https://youtu.be/XTOqmPZKkFY?si=QgJ667asvrIRIyTY

Los Combos Nacionales en ATLAPA

https://youtu.be/XHMjpLElk4c?si=0midlX2Kl0gyLOvb

La Dimensión Latina – Latin Cover Medley

https://youtu.be/Q5OaXRLwRBU?si=k0dRHz_pxha-fywK

Sun Ra – Where Pathways Meet

https://youtu.be/h625GKA3B8E?si=EXoZTpUdQBqCOcrG

Kathleen Largey – The Sniper’s Promise

https://youtu.be/zRcL-owxe9I?si=Zyn6JgXH6lcj78m8

Donovan – Universal Soldier

https://youtu.be/gWhCtsaKIAw?si=RiSSH5zC6NV3N59r

Victor Jara – Manifiesto

https://youtu.be/Xyyu5AN_H0g?si=asdASBmie-1ZXvLh

The Golden Gospel Singers – Oh Freedom!

https://youtu.be/nqPZUnV-vrw?si=bvGfCMXmfCYHMdND

