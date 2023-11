Las quejas de First Quantum

En el Área Protegida de Donoso. Esta es una parte del área no concesionada #firstquantum usa desde el 2013 y que ahora la convertirán en una enorme laguna de aguas y lodos envenenados. Foto por Panamá Vale Más Sin Minería a través de Raisa Banfield.

