¿Wappin? Heavenly water / Agua celestial

A belated rain dance

Una danza de lluvia tardía

The Temptations – I Wish It Would Rain

https://youtu.be/Z-es4Q8AJaU?si=0ZsdZ5nZgM_RzLW1

Dino Nugent et al – Bhaido y Nepono

https://youtu.be/kuFVWHLQChw?si=0KJXl-Ayp7KrzgGU

Björk – Oceania

https://youtu.be/Qv5ZU06JDN4?si=uGd7CElrXba4KMXn

Chopin – Raindrop Prélude

https://youtu.be/CByk0_Ci4HM?si=kMzOHe_WNjRGTxBe

Celia Cruz – Lágrimas Negras

https://youtu.be/n-glAUg5-so?si=0BwB8bLEaVD6FQhV

The Melodians – Rivers of Babylon

https://youtu.be/BXf1j8Hz2bU?si=zc3unLuWykga16a3

Shakira – Sale El Sol

https://youtu.be/mqqLoUcLX5I?si=q_dFln2Ck2Cu9fGl

Eric Clapton – Let It Rain

https://youtu.be/1VKpMI5Msa4?si=6kr4948ti4WGmLEd

Minami – Waiting for Rain

https://youtu.be/766qmHTc2ro?si=J6TD9My5UP5tGkg2

Jimi Hendrix – Rainy Day, Dream Away

https://youtu.be/OAFFdZnSTeM?si=iyhvwkAVuw-HNKJV

Margarita Henríquez – Mi tierra te llora

https://youtu.be/9FPABYC0L5o?si=tR1bfePY-Av_SADF

The Cascades – The Rhythm of the Falling Rain

https://youtu.be/MZUG_NdwcRg?si=GVwFiw-FwQAximQf

Enya – Only Time

https://youtu.be/eStCSUBJXAM?si=hHPD5dj4d0z85ui1

John Coltrane – After the Rain

https://youtu.be/Je2tpX6Z-QA?si=ePNO6-ftZjgxsmBj

Patti Smith – A Hard Rain’s Gonna Fall

https://youtu.be/941PHEJHCwU?si=zi5o82VHUHBsfer3

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.