Caen cinco personas acusados de un secuestro – dos de estos fueron policías

Se trataba de un ciudadano jamaiquino a quien supuestamente secuestraron este agosto pasado

Mediante la #OperaciónJamaica llevada a cabo en los Corregimientos de Pacora, Don Bosco y el Distrito de Arraiján aprehendimos a cinco personas relacionadas al delito Contra la Libertad Individual en su modalidad de Secuestro. #SinTregua pic.twitter.com/ZKlFmVFG8a — Policía Nacional (@ProtegeryServir) December 14, 2023

