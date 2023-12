Cine panameño destacado en Guatemala

Cumpleañero, de Arturo Montenegro.

Películas panameñas ganan premios y menciones en festival en Guatemala

por Roberto Enrique King — GECU

La representación cinematográfica de nuestro país en el 26 FESTIVAL ICARO INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA recibió premios y menciones especiales en la Sección Centroamericana de este importante evento regional que reunió lo mejor del cine del área y del mundo entre 24 de noviembre al 2 de diciembre pasado en ciudad de Guatemala.

Los premios fueron para la película de ficción LAS HIJAS, una coproducción entre Panamá y Chile, dirigida por Kattia González Zúñiga, que fue merecedora de los galardones a Mejor Fotografía (para Alejo Crisóstomo) y Mejor Diseño de Vestuario (para Alfa García Montenegro y Diana Jiménez).

Por su parte recibieron Menciones Especiales el largo documental, CHUCHÚ Y EL GENERAL, de Joaquín Horna; el corto de animación, MAO LUCKY, de Luis Carlos Caballero; el largo de ficción, CUMPLEAÑERO, de Arturo Montenegro, a Mejor Guion y la ya mencionada LAS HIJAS, a Mejor Dirección.

Por Panamá fueron inscritas 19 películas a este destacado festival internacional, de las que fueron seleccionadas 10 producciones por un jurado local compuesto por la productora Ana Xochitl Alarcón (Costa Rica), el realizador Jeico Castro (Panamá) y el crítico de cine Rainer Tuñón (Panamá), entre cortos y largometrajes de distintos géneros cinematográficos, en el marco del Festival Icaro Panamá realizado en septiembre, bajo la organización del GECU de la Universidad de Panamá y la Fundación FAE, con los auspicios de DICINE/MiCultura.

Una parte de la historia detrás de Chuchu y El General.

