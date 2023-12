Merry Christmas / Feliz navidad

A wartime nativity, as depicted in a Lutheran church in Bethlehem, Palestine. Photo from the Instagram account of @phcrowther.

Un pesebre de navidad en tiempos de guerra, representado en una iglesia luterana en Belén, Palestina. Foto de la cuenta de Instagram de @phcrowther.

Our Christmas concert for a troubled time

Nuestro concierto de navidad para una época convulsa

Every year since we went online, The Panama News does a musical Christmas presentation. The preferences are the sacred over the popular, specifically Christmas things over songs for other seasons – but these are not hard-and-fast rules. So, for example, we include Johann Sebastian Bach’s Christian classic Wachet Auf – Sleepers Awake – which may well be a crime in Florida under the Republican “Stop Woke Act” and which was originally meant to be played closer to Holy Week. And leave it to more modern times, not sacred scriptures, to make a donkey at the manger way back when an object of popular Spanish-language celebration. This year’s edition starts with an Orthodox chant whose name and origin is subject to debate, most probably an adaptation of a Greek original – but in any case is by now an old and beautiful tradition among the world’s many Arab Christians.

~~

Todos los años, desde que estamos en línea, The Panama News hace una presentación musical de Navidad. Las preferencias son lo sagrado sobre lo popular, cosas específicamente navideñas sobre canciones para otras temporadas – pero no son reglas rígidas. Así, por ejemplo, incluimos el clásico cristiano de Johann Sebastian Bach Wachet Auf – ¡Durmientes, despierten! – que bien podría ser un delito en Florida bajo la ley republicana “Stop Woke Act” y que originalmente estaba pensado para ser tocado más cerca de la Semana Santa. Y dejemos que sean los tiempos modernos, y no las sagradas escrituras, los que hagan del burro en el pesebre de antaño un objeto de celebración popular en español. La edición de este año comienza con un canto ortodoxo cuyo nombre y origen son objeto de debate, muy probablemente una adaptación de un original griego, pero que en cualquier caso ya es una antigua y hermosa tradición entre los numerosos cristianos árabes del mundo.

St. Romanos The Melodist? — The Christmas Troparion in Arabic

https://youtu.be/MvjiVam2HO4?si=uGZR37L4MZNfkiqP

J. S. Bach – Wachet Auf (Netherlands Bach Society)

https://youtu.be/DqZE54i-muE?si=Oi-0UupdXnv9TmnH

Prokofiev – Troika (Berliner Philharmoniker)

https://youtu.be/Mq3hRVAC1GE?si=5IFUp7NoV1MkNPlX

André Rieu – Home for Christmas

https://youtu.be/sGb2G-wNkGI?si=imELE49S_KKQCkPw

Concierto de Navidad – Los Tres Tenores (1999)

https://youtu.be/ZYCVI87-rK0?si=pycqQ6Sq01-V3P-s

Mi Burrito Sabanero – La Rondalla y el Coro Infantíl Suárez

https://youtu.be/zqyJ0mSSsR8?si=H5xVm3csPL-9jjZT

~ ~ ~

