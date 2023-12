¿Wappin? A busy shoplifting weekend / Un fin de semana de hurto ajetreado

Merry Christmas – and keep the spirit of the man for whom it’s named

Feliz Navidad y conserve el espíritu del hombre que le da nombre

Rubén Blades – Pedro Navaja

https://youtu.be/-sRTw9JAPJk?si=St2DNl9jULCimlNJ

Los Bukis – Ladrón de buena suerte

https://youtu.be/gdlzADLzj2M?si=Z9JRTqVKEf_33vrv

Hello Seahorse! – Criminal

https://youtu.be/3isv2xskFEw?si=F3XdSs0-Qzrofs24

Shakira – Loba

https://youtu.be/arU4hL_lwW4?si=-ZIA75vG8sMINx_B

Alma Sufi Ensamble – Solo le Pido a Dios

https://youtu.be/TXOUpXKn1NM?si=6KHMWyPM20U_UWFo

Of Monsters & Men – Hunger

https://youtu.be/Z6e_0bCiDP8?si=6XkcZjn61Zn1B3qO

Peter Gabriel – Blood of Eden

https://youtu.be/3XhDGkg8SpQ?si=zHzQvayTjkCJM_mm

Dixie Chicks – Not ready to make nice

https://youtu.be/XYAQayLkzgA?si=5wE-wddDMpg7gMXW

Dolores O’Riordan & Sinead O’Connor – No need to argue

https://youtu.be/3XstZjZAmLQ?si=cbkoZvI5GnSsQ1qa

Natalie Merchant – Sister Tilly

https://youtu.be/u0-_a4MrYU4?si=3kOfxD8qYc1toECH

Carole King – You’ve got a friend

https://youtu.be/IBh0NGNnRFY?si=Z9qIeNYEvGurC_tv

Kafu Banton – Vamos pa la playa

https://youtu.be/JQ0bKNPpu2Y?si=V1FWmX_NgRjSQdFd

Frank Zappa – Don’t Eat Yellow Snow Suite

https://youtu.be/mpNn1nht0_8?si=_53qLeTp4xNu8Mni

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.