Fallo de la Sala Penal: ¡Fuera Martinelli!

Nota de la redacción: Este es un fallo definitivo, aunque es probable que Ricardo Martinelli Berrocal intente lograr que el pleno de nueve miembros de la Corte Suprema anule la Sala Penal, o intente apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, con este fallo de la Sala Penal de la Corte, la condena del expresidente y su pena de diez años y ocho meses de prisión se consideran definitivas. De acuerdo con el artículo 180 de la Constitución de Panamá, eso hace que Martinelli no sea elegible para servir como presidente, aunque podría intentar lograr que el Tribunal Electoral anule esta disposición. Cualquier cosa puede pasar, pero parece que los días de hace apenas unos años en los que incluso las decisiones judiciales más ridículas podían comprarse fácilmente por el precio justo han quedado atrás. Ricky está fuera y la carrera presidencial ahora está abierta.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.