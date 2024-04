Beluche, Irma Hernández

La candidata a la alcaldía de San Miguelito, desde su sitio web de campaña.

Irma Hernández y los fariseos

por Olmedo Beluche

La candidata por libre postulación a la alcaldía del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, está siendo sometida a un ataque despiadado en varios frentes: por un lado, algunos han tomado un video de una parodia (o performance) crítica sobre los mitos cristianos de la Semana Santa, que un grupo de jóvenes realizaron hace unos años, en el que ella aparece, y lo han interpretado como un “insulto” a la religión; por otro lado, en un debate televisivo, casi al final, cuando ella no tiene tiempo para responder, un conocido político del partido “RM”, la increpa acusándola de estar “en contra de la familia”, porque ella está a favor del aborto.

Los fariseos (hipócritas, según la Biblia) se hacen los alarmados y quieren crucificar, o quemar viva a la candidata Hernández, por un sketch debatible sobre un tema para reflexionar. Pero los fariseos a la panameña no se dan golpes de pecho, ni se escandalizan, por otros candidatos y partidos políticos a esa alcaldía que son verdaderas “prendas”, algunos de los cuales están directamente relacionados por el bajo mundo, o han tenido procesos judiciales. A los fariseos no les preocupa la continuación de la partidocracia corrupta al frente del desastre en que se ha convertido el distrito de San Miguelito.

A los fariseos no les interesa realmente la situación de las familias panameñas, porque si así fuera les preocuparían las más de 10 mil niñas que anualmente salen embarazadas producto de violaciones y abusos sexuales cometidos en su entorno, los cuales permanecen en completa impunidad con anuencia de las autoridades indolentes. Ni hablemos de los mismos abusos que se cometen contra miles de niños varones. Los fariseos que dicen oponerse al aborto no promueven ayudas económicas a esas madres adolescentes para que puedan mantener a sus hijos. Al contrario, las culpabilizan, siendo ellas las víctimas.

A los fariseos no les interesan las familias monoparentales (de madres solteras) ni las familias numerosas (incluyendo abuelos, tíos, hermanos) que conviven en el espacio reducido de sus casas, con decenas de miles de jóvenes que no encuentran empleo y malviven de la pensión de un adulto mayor. A los fariseos no les preocupa que esas familias de San Miguelito vivan en un ambiente insano donde no se recoge la basura, ni hay suficiente transporte público porque los políticos y sus partidos solo quieren “facturar”.

En Panamá, una sociedad en la que prevalece el fariseísmo, muchas personas prefieren lapidar a la joven candidata y darle crédito a un politiquero viejo y conocido del que todos saben que la única familia que en verdad le preocupa es la “famiglia” de su capo (“il capo di tutti capi”) de la cual es “consiglieri”.

A Irma Hernández la atacan por ser mujer, por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ser joven, por no pertenecer a la tradicional partidocracia corrupta, por proponer cosas novedosas. Pero no veo a las feministas, ni a los “progres” defenderla frente al ataque de los fariseos, porque al final casi todos se rinden ante la hipocresía reinante, incluyéndola a ella que, en su defensa ha titubeado, retrocedido y pedido disculpas.

El incidente muestra la esencia de clase “media” (pequeñoburguesa) de las propuestas de las candidaturas “independientes” del frente de “Vamos”, que en apariencia parecen enfrentar la corrupción, pero cuyo programa en últimas teme chocar de frente con el sistema y sus valores morales hipócritas. Para cambiar la sociedad panameña se requieren candidatos verdaderamente revolucionarios que, al igual que Jesús, se atrevan a expulsar a los mercaderes del templo, sin temor a que les llamen “comunista”, que se atrevan a decirles en su cara fariseos hipócritas a quienes con falsos golpes de pecho (como muchos periodistas) se oponen a que nada cambie balbuceando falsos argumentos dizque moralizantes.

Las candidaturas por las que verdaderamente vale la pena votar son las que defienden sin temor el derecho a una vida digna para todos y todas incluyendo en ello a: pobres, mujeres, LGBTQs, indígenas, migrantes, negros y cualquier ser humano.

El cambio político sólo vendrá de la mano de los candidatos y candidatas que levanten un programa de derechos y vida digna para todos, todas y todes, aunque les amenacen con la crucifixión o la hoguera. Sólo así nuestro voto pondrá a la sociedad panameña en el camino de su redención limpiando las instituciones del estado de políticos corruptos al servicio de los capitalistas y fariseos escondidos detrás del escapulario para ocultar sus rostros de vendepatrias pagados por intereses extranjeros, como los de la minería.

