Empieza mañana – El Festival Internacional de Artes Escènicas

Desde Prólogo (Francia).

Francia abrirá el miércoles El Festival Internacional de Artes Escènicas

por Roberto Enrique King

PRÓLOGO, de la Compañía de danza Resodancer de Francia, una intensa coreografía inspirada en el mundo de Alfred Hitchcock, que ha girado con éxito por gran parte de Europa, llega a Panamá este miércoles 17, a las 7:30pm, al Ateneo de la Ciudad del Saber, para abrir el 13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FAE PANAMÁ 2024), máximo evento del teatro y la danza contemporánea con que cuenta el país que llega a sus 20 años de creación en esta edición, y que se extenderá hasta el sábado 20, con el auspicio principal del Ministerio de Cultura, Iberescena, MIDES, Banconal, el GECU de la Universidad de Panamá y la Alianza Francesa, entre otras entidades.

El festival inició como bienal en 2004, para pasar a ser un evento anual en 2019, y en este período de tiempo de dos décadas, además de convertirse en relevante vitrina artística de alto nivel, ha creado y desarrollado segmentos sociales gratuitos que son cada vez más populares y esperados.

El FAE PANAMÁ 2024 continuará el jueves 18 en el Teatro Nacional, también a las 7:30pm, con Argentina y la obra teatral LA CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE LITA, de Rey Marciali Producciones, adaptación de la conocida pieza clásica que en esta versión contemporánea presenta a una actriz que lucha por su vida al quedar atrapada por una escenografía, mientras que en la franja nacional se presentará, a las 9pm, en el Teatro Anita Villalaz, DIARIO DE UN LOCO, adaptación del cuento clásico de Gogol sobre un funcionario obsesionado con la hija de su jefe, escrita, dirigida y actuada por Abdiel Tapia.

El viernes 19, a las 7:30pm, en el Ateneo de la Ciudad del Saber seguirá la programación con Brasil y danza por la Compañía Giro 8, con la pieza COMENZARÍA TODO OTRA VEZ: MARÍA BETHANIA, que incursiona en los vericuetos del amor y sus distintas manifestaciones, con el fondo de canciones y poemas de esta famosa cantautora brasileña, y a las 9pm, en la Fundación Espacio Creativo de Santa Ana, disfrutaremos con dos obras de danza de Panamá, HRS, de Andrea González, en la que dos personas esperando a alguien o algo se desesperan, y BRUTA, de Carla Lozano, que cuestiona quiénes somos y cómo se supone que debemos ser. Los boletos para las obras de sala están de venta en Tustiquetes.com a $15 las internacionales y $10 las locales, más impuestos, y también estarán en taquilla.

Desde La Celestina (Argentina).

El Laboratorio Formativo FAE presentará en la Ciudad de las Artes los talleres teatrales gratuitos: de Clown Teatral, con artistas de Mexico y de Psicodrama, por las especialistas venezolanas radicadas en Panamá, Patricia y Ariadne Betancourt. Y clases maestras de danza con los coreógrafos de las compañías de Francia, de Brasil y de Panamá. También habrá un conversatorio con la Compañía Resodancer de Francia, en la Alianza Francesa.

EL FAE llega a las escuelas del barrio, llevará a los centros primarios públicos: República de México y Simón Bolívar en Catedral, Justo Arosemena en Santa Ana y Pedro J. Sosa en Calidonia, los espectáculos POLI AQUATICS, de Poli Cuenta Cuentos, de Venezuela/Panamá; PERIPECIAS: VIAJE CON LUCA, de México y CERRADO MUNDO MÁGICO, de Brasil, sin costo para las escuelas.

Y con El FAE al aire libre cerrará el Festival, el sábado 20, desde las 4pm, en la plaza Catedral, con las obras que se presentarán en las escuelas, para ofrecer gratuitamente a toda la familia una tarde artística y cultural, que se complementará con una feria artesanal y gastronómica.

Más información sobre el festival en los teléfonos 6535-0795 y 6948-0124, en FAE Panama en Facebook, Twitter e Instagram, en info@faepanama.org y en la web www.faepanama.org

