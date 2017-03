Panama birds ~ Pájaros de Panamá

The Striated Heron ~ La Garza Dorsiverde

Photo feature by Kermit Nourse ~ Foto por Kermit Nourse

Today’s bird from Panama is the Striated Heron, one of the 64 recognized species of herons. They are about 18 inches in length and are uncommon in western Panama. I observed this one swimming like a duck and bobbing underwater from time to time.

Hoy la ave de Panamá es la Garza Dorsiverde, una de las 64 especies reconocidas de garzas. Son aproximadamente 18 pulgadas de largo y son poco comunes en el oeste de Panamá. He observado esta nadando como un pato y bamboleándose bajo el agua de vez en cuando.

~ ~ ~

