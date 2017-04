The Panama News blog links, April 11, 2017

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

eTurboNews, Copa Airlines launches nonstop Toronto-Panama City service

Tank Storage, Contract to build new Las Minas fuel storage terminal

BBC, South Korean cargo ship Stellar Daisy vanishes in South Atlantic

Sports / Deportes

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race juvenile female results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race juvenile male results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race juvenile mixed results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race open female results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race open male results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race open mixed results

CREBA, Ocean-to-Ocean Cayuco Race masters results

Telemetro, Allen Córdoba oficialmente es el panameño 56 en las Grandes Ligas

Economy / Economía

Prensa Latina, 22.1 percent of Panamanians are poor

La Estrella, Aportes del Canal de Panamá cayeron en el 2016

Telemetro, Cancelación de concesión de hidroeléctrica Chan II

ANP, Regulador de Seguros ordena liquidación de reaseguradora Istmo Re

La Estrella, Cepal: Panamá es el que más evade el ITBMS en América Latina

The Hindu, 1,900 Indians under probe for links to Panama firms

Tornos News, Athens asks Panama for data on Greeks in Panama Papers

RFI, France investigating hundreds for tax fraud due to Panama Papers

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

TVN, Panamá inicia obra millonaria para mejor acceso a internet

La Estrella, Gobierno regulará disposición de envases vacíos de plaguicidas

Tech Times, Climate change and world trade may have spread brain parasite

Phys.org, Graphene sieve turns seawater into drinking water

BBC, Miami’s fight against rising seas

Think Progress, Sessions kills National Commission on Forensic Science

The Atlantic, When apps secretly team up to steal your data

News / Noticias

Telemetro, Gobierno de Panamá respalda acciones de Donald Trump en Siria

Broomfield Enterprise, Peace Corps volunteer found dead in Panama

La Estrella, Ejecutivo de Odebrecht revela pagos a Panamá

El Siglo, Nando Boom le dice ladrón a Cumberbatch

Intercontinental Cry, Barro Blanco meeting sows hope and disappointment

La Estrella, Cossú nueva suplente en la Corte Suprema

Copenhagen Post, Danish tourist drowns at Red Frog beach in Panama

PanAm Post, Catholic shelter for Cuban migrants defies Varela’s order to close

EFE, Marcelo Odebrecht revela que pagó $4 millones a Lula da Silva

US News, Brazil court delays ruling in case that could unseat Temer

DW, Chile’s ruling Socialists back an independent to run for president

The Guardian, Ecuador puts president-elect’s big promises to the test

BBC, Venezuela opposition leader Capriles banned from politics

The Telegraph, British troops’ arrival in Estonia a message for NATO and Russia

BBC, Syria chemical attack: what we know

Opinion / Opiniones

Los Angeles Times, A week-long editorial series on Donald Trump

King, How do such men rise? First as a joke

Greenwald, Five uncomfortable truths about the United States and Russia

Varoufakis, Europe’s illiberal establishment

Ramsay, Will Brexit deliver a united Ireland?

Gandásegui, Varela visitará la Casa Blanca

Bernal, Constituyente y quinta papeleta

Culture / Cultura

Variety: Annie Canavaggio preps ‘1977, The Treaty: Son of Tiger and Mule’

La Estrella, El calipso que permanece vivo

