Varios días de pequeñas manifestaciones, que podrían haber sido ignoradas, pero la policía vio y aprovechó la fuerza superior. Lo que avergonzó tanto a la policía como al gobierno de Cortizo, a nivel internacional cuando Bienvenido Velasco, fotoperiodista de la agencia de noticias española EFE, fue golpeado a plena vista del público. En cuanto al problema subyacente, las reducciones en la asistencia alimentaria ya inadecuada pueden haber ganado el apoyo de los líderes empresariales más beligerantes, pero incluso muchos propietarios de negocios pensaron que era imprudente sacar más dinero de la circulación en la economía en esta etapa de la crisis. . El gobierno redujo sus pérdidas y se echó atrás en su intento de reducir la asistencia alimentaria a los menores de 25 años. Foto anónima de policías agrediendo a Velesco que ha circulado en redes sociales.

