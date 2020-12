¿Wappin? Redemption / Redención

Porque la oscuridad nunca dura

Because darkness never lasts

Concierto Siempre Amigos – Danny Rivera & Yomira John

https://youtu.be/1pku4P1M7pg

I-Threes – Many Are Called

https://youtu.be/Hm2t8tUEHgY

Stevie Nicks – Landslide

https://youtu.be/Ov1SOhwfbys

Adele – Turning the Tables

https://youtu.be/bsFCO8-oCEQ

iLe – donde nadie más Respira

https://youtu.be/NpUfTQly4uQ

The Beatles – Across The Universe

https://youtu.be/iotagMCkJRE

Monalisa Arias – Fireflies

https://youtu.be/gtE7QBdQVdM

Velvet Underground – Femme Fatale

https://youtu.be/r_4wKYrky4k

Prince – Free

https://youtu.be/qnE775jB0Ik

Alexandra – No Ha Sido Facil

https://youtu.be/zxPWilW769c

Mon Laferte – Que Se Sepa Nuestro Amor

https://youtu.be/Wr2k7CqTAHU

Alison – Slowdive

https://youtu.be/AMPpMfjnn-I

Denise Gutiérrez – Piensa en mí

https://youtu.be/vwc5zgqImHs

Prince Royce – Stand By Me

https://youtu.be/PPgQ4nDLh0s

Roger Waters In the Flesh Concert

https://youtu.be/NDTWsuyDYRM

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.