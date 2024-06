Beluche, Prólogo al libro Geopsiquis de una nación

“Geopsiquis de una nación. Ensayos sobre una

forma terrestre” de Ariadna García Rodríguez

prólogo de Olmedo Beluche

Es grato presentar a continuación esta excelente trilogía ensayística de la escritora e investigadora Ariadna García Rodríguez titulada Geopsiquis de una nación, no solo por la calidad literaria que ella ha alcanzado, y que le ha sido reconocida también en campos como la poesía y el microcuento, sino también porque creemos que estos escritos constituyen un aporte trascendental para la comprensión del hecho nacional panameño.

El libro Geopsiquis de una nación, neologismo creado por la autora, y producto de investigaciones previas ya publicadas, poco conocidas o no conocidas en el país, contiene los ensayos titulados: “Vasco Núñez de Balboa y la geopsiquis de una nación” (2001, 2013), “De inauguraciones y traiciones: Travesía por la Mar del Sur” (2005) y “Por una poética de lo transitorio: Panamá, paso y frontera” (2006).

Dichos ensayos deben ser estudiados tanto por quienes se dedican a la literatura o la docencia literaria como por quienes pretendan incursionar en un estudio acerca del Istmo de Panamá desde la historia, la geografía, la filosofía y la sociología. Estos ensayos trascienden los límites disciplinares de la crítica literaria para situarnos en una reflexión profunda, más abarcadora, acerca de lo que es la nación panameña, o de lo que se ha querido que sea y sobre cómo se ha construido su imaginario, incluso más allá de las fronteras nacionales.

Aunque los ensayos han sido publicados en momentos diferentes, para públicos distintos, forman parte de una misma unidad temática y su lectura debe ser tratada como piezas de un todo. En este sentido son una reflexión crítica que no se limita al análisis de una novela, como es el caso de “Vasco Núñez de Balboa. El tesoro del Dabaibe” de Octavio Méndez Pereira, sino que se extiende a los íconos en torno a los cuales se ha cimentado el imaginario ístmico global a través del tiempo, por ejemplo en un poema de John Keats y un cuento de Carlos Fuentes. Entre todos los abordajes de la intelectualidad panameña sobre el “problema” nacional, estos escritos destacan por su originalidad.

El primero de estos tres ensayos fue presentado en 1999 en el Primer Congreso Internacional de Literatura Panameña y publicado en la Revista Iberoamericana en 2001. Posteriormente, fue incluido en una antología de la Academia Panameña de la Lengua, en una edición conmemorativa titulada Núñez de Balboa” de Octavio Méndez Pereira, con motivo de los 500 años del “descubrimiento” del Mar del Sur en 2013.

Este trabajo ha sido citado por escritores e investigadores como Luis Pulido Ritter, en su conocido libro titulado Filosofía de la nación romántica. (Seis ensayos críticos sobre el pensamiento intelectual y filosófico en Panamá, 1930 – 1960), al igual que Rafael Ruiloba, Carlos Fitzgerald, Danae Brugiati, entre otros. No obstante, a pesar del largo recorrido de dicho artículo el mismo sigue sin alcanzar un público más amplio en el país, y los otros dos no son conocidos, con lo cual la presente publicación busca solventar dicha ausencia en las letras del istmo.

Ariadna García Rodríguez manifiesta que se interesa por la obra de Octavio Méndez Pereira porque “la misma se convierte en la ‘biografía novelada’ de la nación al incorporar lo geográfico como razón de ser y justificación de lo nacional”. Mediante esta novela, publicada en 1934, el conquistador adquiere la nacionalidad panameña a la vez que se constituye en su fundador, nos dice la autora.

Ella establece muy bien la relación de esta novela y el momento histórico que atravesaba la república de Panamá, habiendo nacido de una separación de Colombia motivada y tutelada por Estados Unidos, partida en dos por un canal, convirtiéndola en una zona que funcionaba como la “quinta frontera”. Respecto de esa novela, Pulido Ritter dice que la nación necesitaba un héroe que encontrara su realización en la muerte. La obra de Méndez Pereira fabricó ese héroe.

En su conocido libro sobre “Comunidades imaginadas”, Benedict Anderson afirma que dos de los instrumentos decisivos en la edificación de las naciones modernas, han sido el periódico y la novela, en especial a partir de su masificación en el siglo XVIII. La novela en particular, género nacido con la modernidad, influye en la forma de entender el mundo por parte de las personas. La novela contribuyó a la construcción de las mentalidades modernas.

La novela crea “comunidades imaginadas” de lectores, como apunta Anderson; mundos geográficamente localizados, con personajes ficticios que viven realidades con las que se puede identificar su público lector, para quienes los héroes y heroínas se pueden sentir como propios. Las novelas históricas, que exaltan pasados descritos épicamente, que en la mente del lector se visualizan como “hechos” reales, han tenido un papel central en la construcción de las las naciones en el sentido moderno de la palabra.

García Rodríguez disecciona al héroe, a la novela y a la identidad nacional panameña, obligándonos a repensarla. Como ella misma afirma en “Por una poética de lo transitorio: Panamá, Paso y Frontera”, el tercero de sus escritos, en donde podemos leer:

Y justo cuando la encrucijada de las rutas se trasluce en la movediza transición del enunciado, Panamá se inventa y re-inventa mucho antes del canal bien como estrecho de tierra, como camino de cruces, como comunidad hanseática, como estado federal, como Istmo, como Caribe, como aldea global e incluso como puente del mundo o corazón del universo, de acuerdo al dictado bolivariano y lema popular para referirse al país. Este adjunto, este anexo, esta pieza movible del rompecabezas que suele brillar por su ausencia, este enunciado de lo accidental, el “and Panama” o el “step on the way” parece invitarnos a recorrer, a re-pensar, re-pasar, como también a detenernos —justo en esa acepción o sentido académico-disciplinario del vocablo frontera— en una travesía de paso por lo transitorio.

Somos de la convicción de que estos ensayos de Ariadna García Rodríguez se convertirán en un referente obligado para quienes estudien la historiografía literaria panameña y para quienes estudien la historia de nuestra nación. Es así porque la pluma de García Rodríguez hace parte de un conjunto de ensayistas nacionales que, en pleno siglo XXI, una vez liberado el país del enclave colonial de la Zona del Canal, habiendo alcanzado el país su madurez estatal y nacional, pueden mirar de frente nuestro pasado para desnudar los mitos, bajar a los próceres de sus estatuas y acercarnos a la verdad histórica.

