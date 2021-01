Fundación Libertad, Cannabis legal

Una deuda con la libertad de los pacientes

por la Fundación Libertad

Esta semana la Asamblea Nacional tenía programado para discusión en segundo debate el proyecto de ley 153 que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, y otras disposiciones. Hablamos de una ley que viene discutiéndose desde octubre de 2017 y a pesar de los mitos y prejuicios propios de una sociedad hipócritamente puritana, sigue viva, aunque agarrada de un hilo.

En nuestro continente, ya países como Canadá, Colombia, Uruguay y los Estados Unidos han legalizado el uso del Cannabis de alguna forma. En 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó reclasificar la marihuana y sus componentes clave sacándola de la Lista IV, designada para sustancias peligrosas, e incluso, hace unas pocas semanas la ONU reconoció públicamente sus propiedades medicinales. Ahora México se convierte en el último país en aprobar la regulación en el uso medicinal del Cannabis, siendo este un paso decisivo en una amplia reforma que permitirá a compañías farmacéuticas realizar investigación y crear lo que sería el mayor mercado legal para esta planta, en términos de población.

De aprobarse el proyecto de ley 153, este representaría un paso importante en el respeto a los derechos individuales de pacientes con dolencias crónicas como cáncer, esclerosis múltiple, o epilepsia, quienes buscan en el Cannabis soluciones que no han podido encontrar en la medicina moderna. Así mismo, a través de las licencias de investigación científica, se amplían las libertades a los sectores industriales y científicos, abriéndonos como país a oportunidades industriales, agrícolas, académicas e incluso tributarias. Según previsto en el proyecto, para este fin se designarían competencias a los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública y otras entidades que puedan tener un rol en el control del Cannabis y sus derivados.

Esperamos que esta ley sea acogida con objetividad, sensatez y criterio científico. De lo contrario, solo seguimos privando a pacientes de los beneficios terapéuticos de estos productos y perpetuando el flagelo social de la clandestinidad.

