Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Gallareta Morada / Purple Gallinule / Porphyrio martinicus. Encontrado en Gamboa, Colón, Panamá por Kermit Nourse.

Purple Gallinule ~ Gallareta Morada

© Kermit Nourse

This beautiful bird, also known as a swamphen, can be found from the southeastern United States all the way down to northern Argentina. Note the large feet that helps it walk on wet vegetation. There are lots of them in the weeds around Panama Canal waters, and in freshwater wetlands in general.

Esta hermosa ave, también conocida como el Calamoncillo americano, se puede encontrar desde el sureste de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Tenga en cuenta los pies grandes que le ayudan a caminar sobre la vegetación húmeda. Hay muchos de ellos en la maleza alrededor de las aguas del Canal de Panamá y en los humedales de aguadulce en general.

