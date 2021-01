The Panama News blog links, January 4, 2021

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Travel Pulse, Carnival nudist cruise to call here

La Estrella, Muro colapso en la esclusa de Gatún

AP, Boat with 20 migrants headed toward Panama sinks off of Colombia

La Prensa, Cuba reduce en un 85% los vuelos que puede realizar Copa

Simple Flying, Latin American aviation: 2020’s recap

VOA, Aerolíneas EEUU prueban un ‘pasaporte sanitario’ para volar a Centroamérica

gCaptain, New Year’s Eve storm breaks North Pacific record

Economy / Economía

TVN, Ejecutivo presentará proyecto de Ley de Extinción de Dominio

AFP: US closes key money-laundering, tax evasion channel

El País, Los argentinos se refugian en las criptomonedas

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

TVN, 767 millones de intentos de ciberataques entre enero y noviembre en Panamá

Mongabay, Fauna silivestre: las mejores cámaras trampa del 2020

MIT Technology Review, The biggest technology failures of 2020

The Intercept, Facebook managers trash their own ad targeting

Financial Times, Egypt uncovers Pharaonic treasure trove

Inverse, Genetics reveal a new truth about ancient Caribbean peoples

Mongabay, Rainforests: 11 things to watch for in 2011

Inspection at the new field hospital in La Chorrera. Staff and supplies not included. Seguro Social photo.

News / Noticias

Metro Libre, Panamá registra récord de 57 defunciones por coronavirus en un día

TVN, Sigue el proceso para la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares

El Siglo, Asesinan a funcionario del PRD en Colón

Telemetro, MINSA aclara … otra vez

Reuters, Mexico ready to offer asylum to Assange

France24, Celebrations in Argentina after landmark abortion law passes

EFE, Dos claras opciones para la presidencia de Ecuador

The Hill, AOC mulls challenging Schumer in 2022

NPR, How misinformation lit the fire under a year of political chaos in Michigan

The New Yorker, The Plague Year

Baraitser, Judgment in the Julian Assange extradition case

The National Aeronaval Service (SENAN) as air ambulance service for remote areas. SENAN photo.

Opinion / Opiniones

Zeller, et al: It’s time to act on decarceration in prisons to curb COVID-19

Stiglitz, How Biden can restore multilateralism unilaterally

Brennan Center: Democracy, justice, and civil liberties in 2021

John Stossel, Interview with Edward Snowden

Boff: Maradona, metáfora de la condición humana trágica

López, 2020: un año de penurias para los trabajadores

Ferrer, Que dice el médico

Sagel, 21 años de manejo exitoso del canal

Turner, 2021 y la infección comunitaria descontrolada

Gómez, La situación del país

Culture / Cultura

Blades, Armando Manzanero

Roberts, Beethoven: revolutionary times

Contagio: Arte urbano, un espejo crítico del contexto histórico en Latinoamérica

An animal-friendly simulator.

