¿Wappin? End of June homage mix / Mezcla de homenaje de finales de junio

The late Kinky Friedman, US-born son of Russian Jewish immigrants, musician, composer and writer, human rights activist, friend of animals and would have made the best governor of Texas ever. Wikimedia / Good Shepherd photo by Stephen C. Webster.

Kinky Friedman, nacido en Estados Unidos, hijo de inmigrantes judíos rusos, músico, compositor y escritor, activista de derechos humanos, amigo de los animales y habría sido el mejor gobernador de Texas de todos los tiempos. Foto de Wikimedia / Good Shepherd de Stephen C. Webster.

Mid-summer heroes, fallen and riding on

Héroes, caídos y en marcha

Kinky Friedman — Ride ‘Em Jewboy

https://youtu.be/Co3I0GYGaSY?si=UckfaLpTFubQUFI1

Alanis Morissette – Live at The Woodlands 2024

https://youtu.be/S2Qr_r1pO3E?si=_DRZHSTdd8RUgbnK

Adele with Billie Eilish & Christina Perri – A Thousand Years

https://youtu.be/wlcVuDaLWYQ?si=4M_EKZcxACOpjvo2

Kate Bush – Running Up That Hill

https://youtu.be/wp43OdtAAkM?si=cd8fmZQO38IPwLYW

Lord Invader – Reincarnation

https://youtu.be/pwXxbMUrYsk?si=OMfwq9NaHI2gjEjN

Lauryn Hill – Rotterdam Reggae Festival 2023

https://youtu.be/PhP-x6kUICY?si=9x3ARbusgAzFeiQI

Natalia Lafourcade – María a Curandera

https://youtu.be/a8eDeLKWx74?si=B1FpqPa1CvyT1qtT

Joan Baez & Mercedes Sosa – Gracias A La Vida

https://youtu.be/rMuTXcf3-6A?si=wdG6FmCyElkqpahi

Neil Young & Crazy Horse – Powderfinger

https://youtu.be/tdPs5YXQTSw?si=1_qjFrEaupvYVs0i

Beenie Man – Reggae Geel Festival Belgium 2019

https://youtu.be/9kBhprAOyZU?si=4sURb_rm88XDRehT

Willie Nelson – The Border

https://youtu.be/8b3ckldWoX8?si=p3OgDfFUrUJdscuc

