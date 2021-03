The Panama News blog links, March 3, 2021

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

American Journal of Transportaion, ACP’s January carbon emissions estimates

Hellenic Shipping News, Taking Panama’s ship registry into the future

Mundo Marítimo, AMP licitando operación de Astilleros Balboa

Economy / Economía

FOCO, La economía de Panamá se derrumbó un 17.9% en 2020

EFE, España refuerza controles en oficinas de cooperación tras desfalco en Panamá

BBC, Amazon rainforest plots sold via Facebook Marketplace ads

ICIJ, Lawyers, accountants play key role in cross-border financial crime, OECD warns

Varoufakis, The Goldilocks stimulus myth

BBC, Por qué Wall Street está tan interesado en comprarles deuda

Protesting pineapple workers in Gualaca, demanding reinstatement of their union contract that was suspended under Nito’s decrees.

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Smithsonian Magazine, The genetics of shrinking

Mongabay, No silver bullets in conservation

MIT Technology Review, Lithium-metal batteries will speed electric car development

CBC, Archaeologists find intact ceremonial chariot near Pompeii

Reuters: Elizabeth Ann, the first cloned ferret, spurs hope for endangered species

News / Noticias

La Prensa, ‘Destruyeron mi vida y no sé cómo repararla’

Reuters, Martinelli’s plane seized in Guatemala

La Estrella, Caraballo toma posesión como procurador

TVN, El orden de vacunación

Sahara Press Service, The Saharawi Republic has an embassy here

BBC, Perú le reconozca derecho a la eutanasia

infobae, Duque se pronunció sobre la carta que le envió Biden

LBJ Library photo by Lauren Gerson.

“Send me to help clear the rubble of racism still strewn across this country. Send me to be one of the bulldozers on behalf of equality and in the cleanup crews against injustice. Send me to disrupt injustice.” Vernon Jordan

Opinion / Opiniones

West, My ridiculous situation at Harvard

Santana Rodríguez, El asesinato de civiles por las Fuerzas Armadas en Colombia

Gascón, Biden, bin Salman y Khashoggi

Fischer, Building back together

Gómez Nadal & Chato Carral, Carta abierta a Panamá

Pinnock, ¿Y quién controla al Estado?: una pregunta crítica obligada

Turner, A 75 años de aprobación de la Constitución de 1946

Yao: El CROAN, ¿Retorno de las bases militares de EEUU a Panamá?

Arosemena de Troitiño, Agendas ideológicas y los derechos de protección al menor

Culture / Cultura

Variety, ‘Judas and the Black Messiah’ counters lies about Black Panthers

Sensacine, La peor película de artes marciales de la historia es española

Den of Geek, Ahmet Zappa talks legacy, labels, and his father’s inventions

Reuters, Señorita Panama pageant opens to transgender women

The Forward, Yes, Dr. Seuss wrote racist books. He still has things to teach us.

