Foro Alternativo, Mayor ofensa y desprecio es imposible

Llamada para una manifestación por otra agrupación. Pero ahora hay un rechazo generalizado y creciente al “diálogo” del Seguro Social.

Declaración del Foro Alternativo

Aprobada por unanimidad el 14 y publicada el 15 de abril de 2021 la “Metodología de trabajo del Diálogo por la CSS”, el Foro Alternativo aprovecha para hacer constar su posición frente a dicho diálogo.

Poder Ciudadano propone el 2 de diciembre de 2020 la constitución de un Foro Alternativo a los diálogos gubernamentales. El 8 de enero de 2021 el Foro Alternativo advierte sobre el curso privatizador que se pretende imponer en el Diálogo por la CSS. El 17 de enero de 2021 el Poder Ciudadano define al Diálogo por la CSS como inconsulto y violatorio de las más elementales normas democráticas y que en este diálogo se busca una mayor privatización del programa de IVM, por lo que recomendó no prestarse a la descarada manipulación de esta farsa. El 25 de enero de 2021 el Foro Alternativo declara que el Diálogo por la CSS busca hacer negocios con los dineros de los asegurados. El 16 de marzo de 2021 el Consejo Nacional de Trabajadores (CONATO) declara que se levantó de la Mesa Plenaria del Diálogo por la CSS por no ser este un diálogo democrático, incluyente y equitativo, además por haber rechazado las propuestas previas realizadas por CONATO. El 16 de marzo de 2021 el Foro Alternativo asume como propias las razones dadas por CONATO para levantarse de la Mesa Plenaria del Diálogo por la CSS. El 19 de marzo de 2021 Foro Alternativo caracteriza como fraudulento el Diálogo por la CSS y llama a todas las organizaciones a no participar en esta farsa. De los pronunciamientos públicos del Foro Alternativo, así como de los análisis, reflexiones y debates en las plenarias se desprende que el esfuerzo de las organizaciones debería estar guiado a la desaparición del actual dialogo, a fin de abrir la oportunidad a un verdadero dialogo.

Pese a todos esos llamados y caracterizaciones, varias organizaciones participantes en el Foro Alternativo se mantenían en el Diálogo por la CSS, rebajando sistemáticamente sus condiciones para seguir perteneciendo a él, y otras desde afuera han seguido apoyándolo. Tal situación se hizo insostenible al evidenciarse inequívocamente dos posiciones y estrategias incompatibles, lo que llevó a que en la reunión Plenaria del Foro Alternativo del lunes 12 de abril se consensuara dar un plazo hasta el viernes 16 de abril para que las distintas organizaciones decidieran su pertenencia al Foro Alternativo o, por el contrario, su pertenencia al Diálogo por la CSS. Entendemos que varias organizaciones han decidido continuar siendo parte del Diálogo por la CSS, esa es su decisión y la respetamos, aunque no la compartimos. Nos mantenemos en que el tiempo nos dará la razón.

Una rápida lectura de “La metodología de trabajo del Diálogo por la CSS”, nos permite señalar algunas decisiones unánimes que nos parecen inaceptables:

a. Se afirma que la “Metodología” fue elaborada por la subcomisión de lineamientos y ratificada por la Mesa Plenaria. Eso no se corresponde a la verdad. La Mesa Plenaria modificó varios de los acuerdos logrados en la Subcomisión de Metodología.

b. Los principios de la Seguridad Social, que fueron introducidos por CONATO para su discusión, no fueron discutidos, sino que únicamente se aprobaron los enunciados, de manera que sus contenidos serán analizados y definidos en las Mesas Temáticas de trabajo. No hay que ser adivino para saber lo que ocurrirá con estos principios.

c. Existe una Coordinadora General del Diálogo, formada por la representación del sector empresarial y gubernamental en la Junta Directiva de la CSS, a la que se suma la dirección de la CSS. Según informó el Facilitador, la Coordinadora está recibiendo múltiples solicitudes de organizaciones para ser admitidas en la Mesa Plenaria y esta Coordinadora pudiera incluirlas. Muy democrático todo, sobre todo si las necesitaran para garantizar su control del diálogo.

d. En la Mesa Plenaria, el gobierno, la CSS, los partidos y los empresarios tienen 16 votos, eso sin contar a las organizaciones que pudieran ceder su voto tal como ya ocurrió con la aprobación unánime de la “Metodología de Trabajo del Diálogo por la CSS”.

f. La Coordinadora General del Diálogo incluirá en la Plataforma Ágora la posibilidad de que se realicen propuestas por los “ciudadanos”, lo que permite incluir en los debates propuestas que la mayoría gubernamental y de empresa privada quieran hacer ver que son de la ciudadanía.

g. Finalmente, el Sub director de la CSS afirmó en varias ocasiones, en la Mesa Plenaria del Diálogo y en los medios de comunicación, que de esa Mesa lo que saldrá serán “sugerencias”, puesto que las decisiones las tomará la “honorable” Asamblea de Diputados. Mayor ofensa y desprecio es imposible, excepto para los que saben que los diputados aprobarán sus privatizadoras propuestas. No hay justificación alguna para permanecer en este diálogo.

La Metodología aprobada señala que el diagnóstico de la situación de la CSS la harán mediante exposiciones a la Mesa Plenaria, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y la Dirección de la CSS, que muy probablemente incluirá a la Junta Técnica Actuarial. En otras palabras, ellos se dividirán la ejecución de una única tarea: desacreditar la jubilación solidaria e impulsar su transformación en cuentas individuales, paso previo y último para su privatización. Esto fue aceptado por unanimidad, ignorando el diagnóstico elaborado por CONATO y el Foro Alternativo.

En estas circunstancias la inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vendría marcada por una contradicción con su modelo donde los escenarios a ser analizados deberían ser originados por los participantes, más aún los mismos deberían poder acordar y aprobar los supuestos que alimentan el modelo (supuestos económicos, demográficos y del mercado laboral). Estos elementos, a nuestro juicio, demuestran el carácter ilegitimo del diálogo, aún cuando se proceda a la tardía inclución de la OIT.

Como puede verse, las razones no solo para permanecer fuera del Diálogo sino sobre todo para luchar contra las decisiones que de ahí saldrán son amplias y rotundas. Se trata de un diálogo antidemocrático, tramposo y fraudulento, no inclusivo y dirigido a imponer medidas draconianas al conjunto de los asalariados del país. Que cada cual cargue con sus responsabilidades ante el pueblo panameño.

Panamá, 19 de abril de 2021.

