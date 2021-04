Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Olivaceous Piculet ~ Piculete Oliváceo ~ Picumnus olivaceus

Encontrado en El Nancito de Chiriquí. ©Kermit Nourse.

Olivaceous Piculet / Piculete Oliváceo

Measuring a scant 3.5 inches, this species is Panama’s smallest woodpecker. The next largest woodpecker is three inches longer. Often seen in pairs they range from Guatemala to southern Ecuador. Generally the bird inhabits forest clearings and edges, or deforested areas that are growing back, in humid forests or on slopes under 5,400 feet in altitude. They’re found on both sides of the canal area, in Chiriqui, from southwestern Veraguas into Herrera and Los Santos, and in Guna Yala and adjacent parts of Darien.

Con unas escasas 3,5 pulgadas, esta especie es el pájaro carpintero más pequeño de Panamá. El siguiente pájaro carpintero más grande es tres pulgadas más largo. A menudo se ven en parejas que van desde Guatemala hasta el sur de Ecuador. Generalmente, el ave habita en claros y bordes de bosques, o áreas deforestadas que vuelven a crecer, en bosques húmedos o en pendientes de menos de 5,400 pies de altitud. Se encuentran a ambos lados del área del canal, en Chiriquí, desde el suroeste de Veraguas hasta Herrera y Los Santos, y en Guna Yala y partes adyacentes de Darién.

