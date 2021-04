Los árboles tropicales más grandes y el cambio climático

Los científicos piensan que el cambio climático puede tener un mayor impacto en los árboles más grandes de los bosques tropicales, y la muerte de estos gigantes tiene un gran impacto en el bosque, pero debido a que estos árboles monumentales son pocos y distantes entre sí, sus causas de muerte son desconocidas. Este árbol de ceiba gigante (Ceiba pentandra) a lo largo de uno de los senderos naturales en Isla Barro Colorado en Panamá fue durante muchos años el lugar favorito para tomar fotografías. Foto por Jorge Alemán, STRI.

¿Cómo responderán los árboles tropicales más grandes al cambio climático?

por STRI

Los árboles gigantes en los bosques tropicales, testigos de siglos de civilización, pueden quedar atrapados en un circuito de retroalimentación peligroso según un nuevo informe en Nature Plants presentado por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá y la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. los árboles almacenan la mitad del carbono en los bosques tropicales maduros, pero podrían estar en riesgo de muerte como resultado del cambio climático, liberando cantidades masivas de carbono a la atmósfera.

Evan Gora, becario postdoctoral Tupper de STRI, estudia el papel de los rayos en los bosques tropicales. Adriane Esquivel-Muelbert, profesora en la Universidad de Birmingham, estudia los efectos del cambio climático en la Amazonía. Los dos se unieron para descubrir qué mata a los grandes árboles tropicales. Pero mientras investigaban cientos de artículos, descubrieron que no se sabe casi nada sobre los árboles más grandes y cómo mueren porque son extremadamente raros en los estudios de campo.

“Los árboles grandes son difíciles de medir”, comentó Esquivel-Muelbert. “Son la pesadilla de una gira de campo, porque siempre tenemos que volver con una escalera para subir y buscar un lugar para medir la circunferencia por encima de los contrafuertes. Toma mucho tiempo. Los estudios que se centran en las razones por las que los árboles mueren no tienen suficiente información para los árboles más grandes y, a menudo, terminan excluyéndolos de su análisis”.

“Debido a que generalmente carecemos de los datos necesarios para decirnos qué mata los árboles que tienen más de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, eso deja fuera a la mitad de la biomasa forestal en la mayoría de los bosques”, comentó Gora.

Solo alrededor del 1% de los árboles en los bosques tropicales maduros llegan a este tamaño. Otros desde abajo, esperan su turno a la sombra.

La otra cosa que hace que los bosques tropicales sean tan especiales, la alta biodiversidad, también dificulta el estudio de los árboles grandes: hay tantas especies diferentes, y muchas de ellas son extremadamente raras.

“Debido a que solo el 1 al 2% de los árboles grandes en un bosque mueren cada año, los investigadores deben tomar muestras de cientos de individuos de una especie determinada para comprender por qué están muriendo”, comentó Gora. “Eso puede implicar buscar árboles en un área enorme”.

Imagínese un estudio de la presión arterial en personas que han vivido hasta los 103 años. Habría que ubicar y evaluar a personas mayores de ciudades y pueblos de todo el mundo: una propuesta costosa, compleja desde el punto de vista logístico y que requiere mucho tiempo.

Una gran cantidad de evidencia muestra que los árboles están muriendo más rápido en los bosques tropicales. Esto está afectando la capacidad de los bosques para funcionar y, en particular, para capturar y almacenar dióxido de carbono.

“Sabemos que la muerte de los árboles más grandes y más viejos tiene más consecuencias que la muerte de los árboles más pequeños”, comentó Gora. “Los árboles grandes pueden correr un riesgo particular porque los factores que los matan parecen estar aumentando más rápidamente que los factores que parecen ser importantes para la mortalidad de árboles más pequeños”.

En gran parte de los trópicos, el cambio climático está provocando tormentas más severas y sequías más frecuentes e intensas. Debido a que los árboles grandes se elevan por encima del resto, es más probable que sean impactados por un rayo o dañados por el viento. Debido a que tienen que extraer agua subterránea más alto que los otros árboles, es más probable que se vean afectados por la sequía.

Con la esperanza de comprender mejor lo que les está sucediendo a los árboles grandes, Gora y Esquivel-Muelbert identificaron tres lagunas de conocimiento evidentes. Primero, casi no se sabe nada sobre enfermedades, insectos y otras causas biológicas de muerte en árboles grandes. En segundo lugar, debido a que los árboles grandes a menudo quedan fuera de los análisis, la relación entre la causa de muerte y el tamaño no está clara. Y, finalmente, casi todos los estudios detallados de grandes árboles tropicales son de algunos lugares como Manaus en Brasil e Isla Barro Colorado en Panamá.

Para comprender cómo mueren los árboles grandes, existe una compensación entre esforzarse en medir una gran cantidad de árboles y medirlos con la frecuencia suficiente para identificar la causa de la muerte. Gora y Esquivel-Muelbert están de acuerdo en que una combinación de tecnología de drones y vistas satelitales del bosque ayudará a descubrir cómo mueren estos grandes árboles, pero este enfoque solo funcionará si se combina con observaciones intensas, estandarizadas y en el terreno, como las utilizadas por la red internacional de sitios de estudio ForestGEO del Smithsonian.

Esquivel-Muelbert espera que el ímpetu de esta investigación provenga de una apreciación compartida por estos misteriosos monumentos vivientes:

“Creo que son fascinantes para todos”, comentó. “Cuando ves a uno de esos gigantes en el bosque, son tan grandes. Mi colega e investigadora amazónica, Carolina Levis, comentó que son los monumentos que tenemos en la Amazonía donde no tenemos grandes pirámides ni edificios antiguos… Esa es la sensación, que han pasado por tanto. Son fascinantes, no solo en el sentido científico, sino también en otro sentido. Te conmueven de alguna manera”.

La corona de flores del Dipteryx oleifera, uno de los árboles más grandes de Isla Barro Colorado, Panamá, elevándose sobre el bosque. Los árboles grandes pueden estar más expuestos a los efectos del cambio climático: sequías más frecuentes y severas, fuertes vientos y relámpagos de fuertes tormentas. Foto por Evan Gora, STRI.

Cuando cae un árbol grande, parece que se ha disparado una bomba y se crea un gran claro. Si el cambio climático hace que la tasa de muerte de árboles grandes se dispare, la estructura del sotobosque podría cambiar drásticamente. Foto por Jorge Alemán, STRI.

Imagen de dron: los árboles tropicales pueden llegar a medir más de 77 metros (250 pies) de altura. Observe a la persona vestida de rojo en el suelo del bosque. Foto por Evan Gora, STRI

El financiamiento para este estudio provino de STRI, la Fundación Nacional de Ciencias de EEUU y el proyecto TreeMort como parte del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE.

Referencia: Gora, E.M. and Esquivel-Muelbert, A. 2021. Implications of size-dependent tree mortality for tropical forest carbon dynamics. Nature Plants. doi: 10.1038/s41477-021-00879-0

