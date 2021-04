Wappin? The Friday after / El viernes después

Even though it doesn’t quite transliterate, Mon Laferte sings the blues.

Aunque no se translitera del todo, Mon Laferte canta blues. Foto por Karla Gil.

This week’s sonic romp

El retozo sónico de esta semana

Rolling Stones & Lisa Fischer – Gimme Shelter

https://youtu.be/rLx4xJdCcZ4

Bob Marley – Crazy Baldheads

https://youtu.be/9soZE0BHV2A

Morodo & Kafu Banton – Soy un One Love

https://youtu.be/v4qLmo4hoMg

Jorge Drexler – Disneylandia

https://youtu.be/Ehvosk1hdw0

Los Ángeles Azules & Natalia – Nunca Es Suficiente

https://youtu.be/k76BgIb89-s

Rubén Blades – Pennies From Heaven

https://youtu.be/P8ls8G0dyh8

John Coltrane – Dakar

https://youtu.be/XWYnfiSvjSk

Melissa Aldana – Spring Can Really Hang You Up The Most

https://youtu.be/gsD0H9MCQ1U

Janis Joplin – Ball and Chain

https://youtu.be/r5If816MhoU

Bonnie Raitt – Have A Heart

https://youtu.be/b9L0ewWvge8

Leadbelly – The Bourgeois Blues

https://youtu.be/Dk6Y9uIwiMI

BB King plays the blues at Sing Sing

https://youtu.be/LWLAAzOBoBI

Bessie Smith – Back Water Blues

https://youtu.be/4gXShOJVwaM

Cream – Spoonful

https://youtu.be/hH_YhoULx4A

Adele – Rolling in the Deep

https://youtu.be/AzynPO9pidM

Mercedes Sosa & Residente – Canción para un niño en la calle

https://youtu.be/h0Bi0lPqXTs

WAR – Deliver the Word

https://youtu.be/3PAJPukdyb8

Mon Laferte – Concierto Completo Viña del Mar 2017

https://youtu.be/OSoCF1lud0E

