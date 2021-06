¿Wappin? Hay que trabajar / Gotta work

Despite everything I gotta work

A pesar de todo hay que trabajar

Oscar D’León – Hay Que Trabajar

https://youtu.be/kCpoDpT3DUg

The Rolling Stones – Gimme Shelter

https://youtu.be/Hdou-o7N3Ic

Garth Brooks – Friends in Low Places

https://youtu.be/p0_der_5hRM

Bob Marley & the Wailers — Night Shift

https://youtu.be/OqFCBarT-Q0

Patti Smith – People Have The Power

https://youtu.be/pPR-HyGj2d0

Natalia Lafourcade & Los Cojolites – Nada Es Verdad

https://youtu.be/P76l6TAGozc

Jefferson Airplane – Somebody to Love

https://youtu.be/-Xj03UNGFHU

Of Monsters and Men – Empire

https://youtu.be/-uXL5JcD3zw

Deafkids – Selva Pulsátil

https://youtu.be/etA3ByNMT1I

Churupaca – Duda Morena

https://youtu.be/KwXx6j15qQ8

Hoyt Axton & Renee Armand – Boney Fingers

https://youtu.be/9LZhmiUDyM8

Las Tesis – Un Violador En Tu Camino

https://youtu.be/uSHUS2lehOY

Knife Party & Tom Morello – Battle Sirens

https://youtu.be/3GG4Oi-bxEc

Rubén Blades – Muevete

https://youtu.be/r7POrZwlpfM

Grateful Dead – Workingman’s Dead (2020 Remaster Full Album)

https://youtu.be/TUOKXibHpbA

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~