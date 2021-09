¿Wappin? El ritmo del caribe español

Las manos de Cepeda. Foto por Angel Xavier Viera-Vargas.

Cuando el yoruba tradujo al español y se dirigió en direcciones del Nuevo Mundo

Cuba Feliz – Lagrimas Negras

Ismael Rivera – Satélite

Amado, El Negro, Miguel Angel, Juan de Dios – Rumba en Atarés

Mario Dreke – Palo Quimbombó

Eddie Palmieri & Cal Tjader – Ritmo Uni

Justi Barreto – Campana Tin Tin

Jerry Gonzalez – Agueybana Zemi

