¿Wappin? Going feline / Volviendo felina

Taiwan’s President Tsai Ing-wen and first cat Ah Tsai catch a baseball game on TV. Presidential Office photo.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el primer gato, Ah Tsai, ven un partido de béisbol en la televisión.

Cats / Gatos

Al Stewart – Year of the Cat

https://youtu.be/Ak_MTXQALa0

Lebo Sekgobela – Lion of Judah

https://youtu.be/cgaSnTnWOOE

Los Secretos – Ojos de Gata

https://youtu.be/rUYf7cGv-6g

Lee Eye – Gata

https://youtu.be/_3DpzF2pIbI

Clinton Fearon – Sleepin Lion

https://youtu.be/pbsKDxCsZx4

Lord Kitty – El Tigre de Santa Isabel

https://youtu.be/QYUVAAP1aqc

Samantha Fish & Sadie Johnson – Black Cat Bone

https://youtu.be/Y2Xyk12nhLo

Skip Marley – Lions

https://youtu.be/L3A4QJfn4pw

Sue Thompson – Paper Tiger

https://youtu.be/U74TlBCC6Zs

Jefferson Starship – Ride the Tiger

https://youtu.be/KwrnQxZQAAs

Cheo Feliciano & Jorge Santana – El Ratón

https://youtu.be/ygC21anaSwA

Janet Jackson – Black Cat

https://youtu.be/qH-rPt1ftSo

Gato Barbieri – The Third World (1969 Album)

https://youtu.be/trldFf0ri-w

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.