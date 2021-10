The Panama News blog links, October 18, 2021

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, Panama container ports traffic up

Thrillist, New Delta flights to Panama

La Prensa, Logran acuerdo para traer vuelos ‘chárter’ desde Colombia

gCaptain, Shipping disruptions keeping coffee prices high

Mundo Marítimo, China avanza en la “Ruta Marítima de la Seda”

Seatrade, China – US West Coast transit time more than doubles

The Hill, Buttigieg: supply chain troubles could last into next year

Economy / Economía

Bloomberg, US labor unions are having a moment

Baker, High-paid media types are unhappy workers are demanding fair wages

The Washington Post, Strikes sweeping the US labor market

Reuters, China’s plunging construction starts

El Siglo, Productor chiricano denuncia negociado en Merca

Metro Libre, Mides lanza proyecto de granjas en Madugandí

Medios rabiblancos y rusos, Banquero lanza campaña para Bitcoin

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Los Angeles Times, California records driest year in a century

Eureka Alert, Amazon plant declared a new species after years of baffling scientists

Mongabay, Inland mangroves: tumultuous climatic past and hint at our future

MIT Technology Review, COVID conspiracy stuff recruits for anti-Semitism

AP, EPA pushes tougher regulations for toxic ‘forever chemicals’

Aeschlimann, Ivermectin is a Nobel Prize-winning wonder drug – but not for COVID-19

News / Noticias

Metro Libre, Anuncian marchas en rechazo a las reformas electorales

Telemetro, CCIAP denuncia opacidad en debate de las reformas electorales

EFE, US Undersecretary of State visits Darien

Temblor, Realizan exhumación de fosas comunes de la invasión de 1989

NBC, Texas school administrator: balance Holocaust books with ‘opposing’ views

The Guardian, Kenosha police accused of ‘deputizing’ militia vigilantes

BBC, España autoriza la extradición de la enfermera de Hugo Chávez a EEUU

Opinion / Opiniones

Han, The smartphone is a tool of domination

Ivereigh, You don’t dialogue with the devil

Bernstein, The United States is in a constitutional crisis

Sirota, Call their bluff right now

Hilkinger, The dangers of dismissing anti-Asian racism in Latin America

Castañeda Patten: Conspiraciones, ocio y vacunas

Montenegro, El espíritu de Yolanda Pulice en la Asamblea

Blades, Los comicios de 1994

Turner, En el Día Internacional de la Niña

Sagel, Sindrome de taxista

Culture / Cultura

Remezcla, Guillermo del Toro monsters that will keep you up at night

Harrod, Has less sex in real life led to more raunch on our screens?

Video: Pick a fight with Shang-chi? Not smart!

Telemetro, Bandas de colegios e independientes se presentarán en el Rommel Fernández

~ ~ ~