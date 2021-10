¿Wappin? Una lista de reproducción combinada, en su mayoría española

Disfruta de los sonidos de la región donde estamos

Enjoy the sounds of the region where we are

Natalia Lafourcade & Los Macorinos – Alma Mía

https://youtu.be/zZGF3vRDyI

PSL – Sech

https://youtu.be/mzSBb-bZz4s

Celia Cruz – Rie y Llora

https://youtu.be/83S-KtvGM2M

Osain del Monte – La Negra

https://youtu.be/hd0aTJ4pTvo

Mon Laferte – A Crying Diamond

https://youtu.be/R-_hoodNEIA

Kany García & Gusttavo Lima – Que Pasen los Días

https://youtu.be/TtSJgS8voN8

Conjunto Libre – Alabanciosa

https://youtu.be/ej8MCwvlAdA

Joan Baez & Mercedes Sosa – Gracias A La Vida

https://youtu.be/rMuTXcf3-6A

Cal Tjader – Fried Bananas

https://youtu.be/mB9T7eQXAdI

Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn & Beéle – Ella

https://youtu.be/YNRMOYtVRcE

Mongo Santamaría – Moforiborere

https://youtu.be/fvlbfYrX4NA

Clare Fischer – Guarabe

https://youtu.be/LYDN7qr1gTg

CHURUPACA – Luna Nueva

https://youtu.be/mdCxpVDwuhw

Natti Natasha – No Quiero Saber

https://youtu.be/wgCmmOuKlys

Rubén Blades & Willie Colón – Tiburón

https://youtu.be/HVrQBr60074

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.