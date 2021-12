¿Wappin? It’s Human Rights Day / Es el Día de los Derechos Humanos

Wikipmedia photo by Ryomaandres.

Concert mix for Human Rights Day

Mezcla de conciertos para el Día de los Derechos Humanos

Billie Eilish Global Citizen Festival 2021

https://youtu.be/bv9iraRSYIY

The Isley Brothers – Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/uQvdcfosF5A

Princeton University Jazz Vocal Collective with Nnenna Freelon

https://youtu.be/mG1yoSdVcGE

Romeo Santos y Aventura – Sesión En Vivo

https://youtu.be/PEahXYejXvk

Sech – Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/jdHPotMqv1M

Alison Krauss – A Hundred Miles or More from The Tracking Room

https://youtu.be/9WNpwyP0_IA

