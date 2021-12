Los pájaros de Milton / Milton’s birds

Batará Barreteado / Barred Antshrike

video por Milton Roldan Heriberto Roldan

This bird ranges from eastern Mexico to Bolivia, southern Brazil and northern Argentina. Here it’s mostly a Pacific Side bird, but crosses over the Continental Divide onto the Caribbean Slope from northern Cocle through the Panama Canal Watershed and down to Colon’s Costa Arriba. It’s generally a lowlands bird, not found at altitudes over 2,000 feet. In older and secondary forests it inhabits the understories, and the forest edges. You see it in scrubland and in gardens. It’s present on Coiba and the larger of the Perlas Islands.

Esta ave se extiende desde el este de México hasta Bolivia, el sur de Brasil y el norte de Argentina. Aquí es principalmente un ave del lado del Pacífico, pero cruza la División Continental hacia la ladera del Caribe desde el norte de Coclé a través de la Cuenca del Canal de Panamá y hasta la Costa Arriba de Colón. Por lo general, es un ave de las tierras bajas, que no se encuentra en altitudes superiores a los 2,000 pies. En los bosques más antiguos y secundarios habita los sotobosques y los bordes del bosque. Lo ves en matorrales y jardines. Está presente en Coiba y la mayor de las Islas Perlas.

