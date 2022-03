Castro, Lo que hay de “especial” en esta operación militar

Amor y guerra. Foto por Nick Tymchenko.

¿Contradicciones en Occidente,

por llamarlo de algún modo?

por Guillermo Castro Herrera

Todo sugiere que Estados Unidos no tiene el control absoluto de la OTAN que su propaganda inicialmente le confería, y que algunos individuos aún le atribuyen.

La información que proporcionan sus medios de comunicación enfatiza las relaciones casi que personales entre el presidente de Ucrania y sus protectores y principales usuarios de sus servicios.

El problema emerge con nuevos visos cuando hasta el británico Johnson considera oportuno decir que el ucraniano debe atender su guerra sin participación de la OTAN, mientras Washington planea que la OTAN debe considerar el derecho a utilizar la fuerza aérea para proteger a su protegido.

De momento al menos, las sanciones — arma principal de los Estados Unidos — parecen estar teniendo más efecto en la economía global que en la rusa.

Esto confirmaría la hipótesis de que la guerra ha sido utilizada de tal manera por los Estados Unidos que está desarticulando el proceso mismo de globalización, incluyendo su lenta y tortuosa dimensión geopolítica, deslegitimada además por la política de restricciones a la información proveniente de Rusia en los medios de prensa y las redes sociales.

El voto contra la guerra en la ONU no es necesariamente uno a favor de la política injerencista que la provocó.

Más bien parece rechazar — casi que de rebote — los resultados de esa política, y podría transformarse en un bumerang contra quienes la han impuesto, no porque no hayan previsto sus consecuencias, sino porque esa consecuencias eran lo que buscaban aunque ahora les cueste cada vez más controlarlas y orientarlas hacia sus objetivos de hegemonía unipolar.

Aun así, me pregunto si la parte rusa no habrá previsto el factor del nacionalismo ucraniano como factor de resistencia a la operación militar especial ordenada por el gobierno de ese país.

En todo caso, otro factor de información/desinformación puede ser de naturaleza cultural.

El belicismo otanista no puede concebir una guerra que no tenga por propósito la conquista de territorios y recursos y la imposición de regímenes de protectorado.

Aún falta analizar y comprender “desde sí” lo que hay de “especial” en esta operación militar — y sigo creyendo que, salvadas todas las diferencias del caso — el golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en 1989 puede ser un referente para este análisis.

Y en lo que hace a la perspectiva general de ese análisis, cada vez me convenzo más de la razón que asistía a Martí al advertirnos en 1889 que “Algo en América manda que despierte, y no duerma, el alma del país. Hay que andar con el mundo y que temer al mundo. Negársele, es provocarlo.”



