MexicoSinMundial

Ficha en Twitter.

De Diez:

Piden dejar sin Mundial a México

Aficionados, incluidos mexicanos, se han pronunciado a través de las redes sociales para solitarle a la FIFA que cancele la participación de México en el Mundial de Qatar 2022, ya que consideran que sería un merecido castigo para el país por lo sucedido en Querétaro.

Con la etiqueta de #MéxicoSinMundial, cientos de seguidores exigen que el ‘Tri’ sea descalificado y que tampoco pueda albergar la Copa del Mundo del 2026 que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Y es que tras lo ocurrido en Rusia, donde la invasión a Ucrania la catalogan como ‘ajena al deporte’, en redes sociales han recalcado que por ese hecho muchos organismos dejaron fuera a los rusos de toda competencia, por lo que con los hechos en el Querétaro-Atlas hay motivos de sobra para que México no esté al menos en los próximos dos Mundiales.





